Председателя правления СКБ-банка Дениса Репникова признали «Финансистом года»

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

Фотография предоставлена пресс-службой СКБ-банка

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. Председатель правления СКБ-банка Денис Репников получил премию «Человек года-2019» от журнала «Деловой квартал» в номинации «Финансист года». Церемония награждения состоялась накануне в Екатеринбурге, в Театре эстрады, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.«Организаторы и эксперты премии отметили активное технологическое развитие банка под его руководством. В этом году СКБ-банк одним из первых подключился к Системе быстрых платежей и открыл регистрацию в Единой биометрической системе», — говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба финансово-кредитной организации, ДелоБанк (входит в банковскую группу СКБ-банка) в феврале отметил год с начала работы, а в сентябре уже открыл счет 60 тысячному клиенту и стал самым выгодным банком для ИП-фрилансеров и торговых точек в исследовании Business Banking Fees Monitoring агентства Markswebb.Журнал «Деловой квартал» проводит премию «Человек года» с 2010 года. Она ежегодно вручается людям, внесшим наибольший вклад в развитие экономики, культуры и социальной сферы региона. Победителей в каждой номинации выбирает бизнес-сообщество города путем голосования.