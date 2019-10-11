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В России будущих водителей проверят на хронический алкоголизм

УрБК, Москва, 11.10.2019. Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер. Соответствующий приказ принят Минздравом и находится на регистрации в Минюсте, сообщает «Коммерсантъ».



Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ употребления психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата.



Нововведения приведут к удорожанию медсправок, говорят эксперты, а также к активизации фирм, торгующих поддельными справками. Наркологи не исключают, что гражданам после такой проверки на медкомиссии могут не только не выдать права, но и отправить на 15 суток за употребление запрещенных веществ.



Действующие правила получения и возврата прав закреплены приказом Минздрава № 344н, поправки вносятся приказом от 10 сентября 2019 года. Документ согласовывался с МВД России.

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