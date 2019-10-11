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В Екатеринбурге пройдет всероссийский форум BIM-технологий
11 октябрь 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2019. В Екатеринбурге в рамках 100+ Forum Russia второй год подряд пройдет всероссийский форум BIM-технологий. Одним из организаторов форума выступило Министерство строительства и ЖКХ РФ. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
На форуме будет обсуждаться концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования зданий (Building Information Modeling — BIM).
«Основной целью разработки концепции стало создание комфортного, современного жилья и городской среды для граждан страны. Проведение Российского форума BIM-технологий в рамках 100+ Forum Russia создаёт удобную площадку для обмена опытом с ведущими экспертами в области BIM-технологий», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.
Участие в форуме примут более 40 экспертов, использующие BIM на различных этапах жизненного цикла зданий: заказчики, проектировщики, строители и эксплуатирующие организации.
В частности, о том, как выстраивать процесс и работать с заказчиком, расскажет эксперт по внедрению BIM в России и других странах, автор более 200 публикаций по теме AEC/BIM Владимир Талапов. О том, как не нужно начинать работать с BIM, предостережет участников форума генеральный директор одной из лучших компаний в России в области создания BIM моделей «БЮРО ТЕХНИКИ» Вера Бурцева. С докладом об изменении роли архитектора в условиях цифровой индустрии выступит руководитель отдела информационного моделирования шведского архитектурного бюро Semrén & Månsson Алексей Кушнир.
Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдёт в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года. Участие в мероприятиях бесплатное. Более подробную информацию о форуме можно получить на сайте www.forum-100.ru
На форуме будет обсуждаться концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования зданий (Building Information Modeling — BIM).
«Основной целью разработки концепции стало создание комфортного, современного жилья и городской среды для граждан страны. Проведение Российского форума BIM-технологий в рамках 100+ Forum Russia создаёт удобную площадку для обмена опытом с ведущими экспертами в области BIM-технологий», — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.
Участие в форуме примут более 40 экспертов, использующие BIM на различных этапах жизненного цикла зданий: заказчики, проектировщики, строители и эксплуатирующие организации.
В частности, о том, как выстраивать процесс и работать с заказчиком, расскажет эксперт по внедрению BIM в России и других странах, автор более 200 публикаций по теме AEC/BIM Владимир Талапов. О том, как не нужно начинать работать с BIM, предостережет участников форума генеральный директор одной из лучших компаний в России в области создания BIM моделей «БЮРО ТЕХНИКИ» Вера Бурцева. С докладом об изменении роли архитектора в условиях цифровой индустрии выступит руководитель отдела информационного моделирования шведского архитектурного бюро Semrén & Månsson Алексей Кушнир.
Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдёт в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года. Участие в мероприятиях бесплатное. Более подробную информацию о форуме можно получить на сайте www.forum-100.ru
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