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Екатеринбург вошел в топ-10 самых перспективных и культурных городов России по версии Forbes Life

УрБК, Москва, 10.10.2019. Екатеринбург вошел в топ-10 самых перспективных городов России по версии Forbes Life. Уральская столица отмечена среди российских городов, которые за последние 10 лет совершили самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни.



«Последние 10 лет изменили наше восприятие Екатеринбурга. В 2019 году свое десятилетие отмечает Уральская индустриальная биеннале, ее расширенная программа привозит сюда культурную жизнь страны минимум два раза в год. Благодаря биеннале произошел редевелопмент гостиницы «Исеть», — комментируют авторы рейтинга.



Новым знаковым местом в Екатеринбурге назван Ельцин-Центр, который стал «еще одной точкой притяжения для всей страны». Также в городе активно развивается культурное пространство, считают авторы рейтинга.



Наряду с Екатеринбургом в топ-10 «Жизни за МКАД» вошли Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Тула, Владивосток, Красноярск, Ярославль, Кострома и Иркутск.

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