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Аварийно севший в Кольцово военный самолет Ан-12 все еще не убрали со взлетной полосы

10 октябрь 2019 (17:06)

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Аэропорт Кольцово до сих пор не возобновил работу после внештатной посадки транспортного самолета Ан-12 ВКС России. Поврежденное воздушное судно все еще находится на взлетно-посадочной полосе.

«Аэропорт пока не возобновил работу в штатном режиме. Ан-12 пока находится на полосе, его не убрали, но все необходимые работы проводятся. Вылет и прием рейсов не возобновился», — сообщили УрБК в Кольцово.

При этом посадка вылетевшего с авиабазы Шагол в Челябинске Ан-12 стала неожиданностью. По словам источников УрБК, диспетчеры до последнего момента думали, что все в порядке — самолет зашел на глиссаду для посадки, после чего сел c невыпущенными стойками шасси.

По неподтвержденным данным, на борту Ан-12 могли находиться 17 человек — шесть членов экипажа и 11 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет экстренно сел в Екатеринбурге в 11.20. Сразу после этого в Кольцово отменили все рейсы, в терминалах наблюдается большое скопление людей.

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