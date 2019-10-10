Екатеринбуржцы отказываются от жилья комфорт-класса

Аналитики Уральской палаты недвижимости (УПН) отмечают резкое снижение продаж в екатеринбургских новостройках комфорт-класса. За 8 месяцев 2019 года число сделок сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, продажи квартир эконом-класса в январе-августе текущего года выросли на 3%.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказал, что в предыдущие годы в Екатеринбурге наблюдалась обратная ситуация. Продажи квартир в комфорт-классе заметно опережали эконом-класс.«У меня есть определенная гипотеза, связанная с тем, что в прошлом году продавцы комфорт-класса переоценили ценовые возможности многих проектов. Очень сильно повысили стоимость квартир. Соответственно, покупатели стали реже интересоваться такими объектами. Число сделок за 8 месяцев сократилось на 24%. Сейчас покупатели стоят перед выбором. Им нужно или привыкнуть к новой стоимости жилья в комфорт-классе (учитывая, что качественное жилье должно стоить дороже), или вернуться на более низкий ценовой уровень», — считает Михаил Хорьков.По данным УПН, с августа 2018 года жилье комфорт-класса в Екатеринбурге подорожало на 13%. В сегменте «эконом» ценник увеличился на 9%.Директор по продукту ГК «Атлас-Девелопмент» Вячеслав Батаков также считает, что спрос на жилье комфорт-класса в Екатеринбурге сократился из-за роста объема предложения и увеличения цен.«Действительно, ранее некоторые девелоперы повышали стоимость квартир чуть ли не каждую неделю. Сейчас они столкнулись с резким снижением продаж. У некоторых наших коллег продажи квартир, например, были 20 квартир в месяц, а стали 8. То есть объемы реализации жилья сократились более чем на 50%. При этом отдельные девелоперы вообще устанавливают заградительные цены. Условно говоря, они выставляют в первом ценовом поясе однокомнатную квартиру в недостроенном доме по 100 тыс. руб. за кв. м. Хотя рядом работают еще три-четыре застройщика, которые предлагают альтернативный продукт по более конкурентной цене», — рассказал Вячеслав Батаков.По оценкам экспертов, на замедлении продаж в комфорт-классе сказалось общее ухудшение ситуации на рынке жилья городов РФ.Председатель комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Эльвира Епишина рассказала о том, что фаза роста цен и числа сделок постепенно завершается. Рынок все глубже погружается в стадию стагнации.«Нам говорят о росте реальных доходов на 1-2%, а номинальных — на 8%. Однако мы с вами понимаем, что эти цифры ни о чем не говорят. Если провести дифференциацию российских семей по доходам, то становится очевидно, что основная масса населения не богатеет, а беднеет. Отсутствие роста реальных доходов населения не может обеспечить дальнейший рост цен. В этой ситуации рынок постепенно переходит в стадию насыщения», — полагает Эльвира Епишина.Неблагоприятная экономическая ситуация привела к тому, что многие покупатели снова стали переориентироваться на приобретение жилья в эконом-классе. Соответственно, застройщики, которые сделали ставку на комфорт-класс, оказались в сложной ситуации. Сейчас для повышения конкурентоспособности своих проектов им необходимо снижать цены.