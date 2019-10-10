В Екатеринбурге открыли реконструированную площадь Обороны

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие площади Обороны после масштабной реконструкции. В мероприятии приняли участие глава города Александр Высокинский, глава Октябрьского района Роман Рудометов, депутаты городской думы, Законодательного собрания Свердловской области, ветераны Великой Отечественной войны и жители района.«Сегодня в рамках городской программы мы открываем новый объект — это обновленная площадь Обороны. Это объект городского значения. Именно отсюда жители нашего города уходили на фронт. Площадь — это больше, чем сквер, площадь — это больше, чем место, где можно погулять. Это место нашей памяти», — сказал Александр Высокинский.Он добавил, что реконструкция состоялась в рамках совмещения городской программы районных парков и скверов и подготовки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.По словам главы Октябрьского района Романа Рудометова, общая площадь благоустройства составила 2 га. За последние два года было высажено более 100 деревьев, больше 2 тыс. кустарников и проведены серьезные работы по озеленению.Также в рамках реконструкции на площади Обороны установили стелы с историческими названиями, заменили плитку, увеличили количество пешеходных дорожек. Здесь появились новые скамейки, урны для раздельного сбора мусора и информационные стенды об истории района. В глубине сквера — зона активности для подрастающего поколения. В следующем году на площади появится видеонаблюдение.«Я благодарю вас за ту работу, что вы провели. Я понимаю, что одному нашему району это было не по силам. Спасибо городским властям, которые вложили определенные усилия и финансовые затраты, чтобы у нас появилась такая прекрасная площадь», — высказался ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман.Как отметил Александр Высокинский, площадь Обороны приспособили для общественных мероприятий. Здесь появились амфитеатры для того, чтобы можно было собираться и обсуждать вопросы районного значения или проводить публичные слушания. Он надеется, что такая инициатива понравится ветеранам.Реконструкция предусматривает, что обновленное городское пространство будет активно эксплуатироваться в зимнее время года. Здесь установят елку, ледовый городок и новогоднее освещение.По словам градоначальника, площадь Обороны — это не последнее место, которое будут реконструировать в рамках городской программы. В планах — благоустроить пространство рядом с ЦГКБ № 1. А в следующем году появится еще больше благоустроенных парков и скверов на территории Екатеринбурга.