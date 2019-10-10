Новости дня
Руководство «ММК-МЕТИЗ» провело встречу с профсоюзным активом
10 октябрь 2019 (15:54)
УрБК, Магнитогорск, 10.10.2019. Во Дворце культуры Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» прошла встреча профсоюзного актива с руководителями предприятия. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
В цехах и подразделениях ОАО «ММК-МЕТИЗ» трудится более 4 тыс. человек. Из них 98% работников являются членами профсоюза.
Как отметила председатель первичной профсоюзной организации завода Елена Рамазанова, «главное для профсоюза — это защита и забота о человеке труда. И через социальное партнёрство, благодаря поддержке администрации предприятия, мы уверено смотрим в будущее и решаем все жизненно важные вопросы, которые необходимы для наших работников».
Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин рассказал профактиву о масштабной реконструкции и модернизации завода. По его словам, был запущен комплекс производства высокоуглеродистой проволоки и канатов, завершается строительство линии калиброванного проката. Были сделаны достаточно серьёзные финансовые вложения в производство крепежа.
У руководства завода масштабные планы обновления производства. С 2020 года на предприятии начнут реализовывать положения инвестиционной программы, рассчитанной на пять лет.
«Вся эта программа настроена в основной своей массе на импортозамещение и завоевание определённых нишевых позиций в плане инновационных видов продукции», — отметил Александр Мухин.
«В этом году девиз Всемирного дня действий «За достойный труд!» — «За реальный рост заработной платы!». В ОАО «ММК-МЕТИЗ» уровень зарплаты вырос на 11,5% при инфляции в регионе 8,3%. Модернизируются рабочие места, благоустраивается заводская территория, ремонтируются душевые и санузлы. В планах на следующий год — ремонт столовых. Меняется остекление в цехах, налаживается система вентиляции, приводят в норму освещение. Более 150 млн руб. запланировано на социальные программы», — говорится в сообщении.
«У нас в планах по социалке все те статьи бюджета, которые были, как минимум сохранены. А вообще мы рассчитываем на следующий год на каждого работника серьезно увеличить затраты», — сообщил Александр Мухин.
В цехах и подразделениях ОАО «ММК-МЕТИЗ» трудится более 4 тыс. человек. Из них 98% работников являются членами профсоюза.
Как отметила председатель первичной профсоюзной организации завода Елена Рамазанова, «главное для профсоюза — это защита и забота о человеке труда. И через социальное партнёрство, благодаря поддержке администрации предприятия, мы уверено смотрим в будущее и решаем все жизненно важные вопросы, которые необходимы для наших работников».
Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Александр Мухин рассказал профактиву о масштабной реконструкции и модернизации завода. По его словам, был запущен комплекс производства высокоуглеродистой проволоки и канатов, завершается строительство линии калиброванного проката. Были сделаны достаточно серьёзные финансовые вложения в производство крепежа.
У руководства завода масштабные планы обновления производства. С 2020 года на предприятии начнут реализовывать положения инвестиционной программы, рассчитанной на пять лет.
«Вся эта программа настроена в основной своей массе на импортозамещение и завоевание определённых нишевых позиций в плане инновационных видов продукции», — отметил Александр Мухин.
«В этом году девиз Всемирного дня действий «За достойный труд!» — «За реальный рост заработной платы!». В ОАО «ММК-МЕТИЗ» уровень зарплаты вырос на 11,5% при инфляции в регионе 8,3%. Модернизируются рабочие места, благоустраивается заводская территория, ремонтируются душевые и санузлы. В планах на следующий год — ремонт столовых. Меняется остекление в цехах, налаживается система вентиляции, приводят в норму освещение. Более 150 млн руб. запланировано на социальные программы», — говорится в сообщении.
«У нас в планах по социалке все те статьи бюджета, которые были, как минимум сохранены. А вообще мы рассчитываем на следующий год на каждого работника серьезно увеличить затраты», — сообщил Александр Мухин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Профсоюз «ММК-МЕТИЗ» отчитался о ходе выполнения коллективного договора
- ММК-МЕТИЗ потратит 2,5 млрд рублей на программу модернизации
- «ММК-Метиз» увеличивает минимальный размер заработной платы сотрудников
- ММК-МЕТИЗ реализует масштабную инвестпрограмму
- Магнитогорский метизно-калибровочный завод отметил свое 75-летие