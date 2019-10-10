В Академическом районе Екатеринбурга благодаря видеонаблюдению уровень преступности в 10 раз ниже общегородского

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Академическом районе Екатеринбурга уровень преступности в 10 раз ниже, чем в среднем по городу благодаря современной системе безопасности. Об этом заявил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.«Мы достигли серьезных успехов в части безопасности, внедрив «умное видеонаблюдение» в Академическом. Благодаря ему уровень преступности в 10 раз ниже общегородского. Эти уникальные технологии очень хорошо действуют с точки зрения дальнейшего развития. То есть мы можем двигаться на базе существующих решений и дальше в развитии систем безопасности. Это и распознавание лиц, распознавание потенциальных угроз на территории, дополнительные сервисы с точки зрения сопровождения (например, ребенка в школу), в общем, очень масштабные возможности», — цитирует Станислава Киселева пресс-служба ГК «КОРТРОС».Стоит отметить, что ГК «КОРТРОС» в районе активно внедряет систему «умного дома», позволяющую не только защитить жилье, но и обеспечить его энергоэффективность. Жильцы могут управлять домофоном, шлагбаумом, изучать аналитику потребления энергоресурсов и оптимизировать свои затраты. Автоматизация охватывает не только жилое, но и общественное пространство района. В настоящее время как минимум две сферы жизнедеятельности Академического — безопасность жителей и энергоэффективность жилья — уже обеспечиваются цифровыми технологиями. В настоящее время ГК «КОРТРОС» внедряет подобные решения во все свои проекты.Также во многих домах застройщика предусмотрены дворы без автомобилей. Кроме привычных детских площадок на территории подобных комплексов появляются прогулочные зеленые зоны. Въезд в такие дворы разрешен только аварийным и спасательным службам.