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Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 15 коп.
10 октябрь 2019 (15:00)
УрБК, Москва, 10.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 35,60 коп. до 64,74 руб., евро — на 15,12 коп. до 71,29 руб.
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