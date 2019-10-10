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Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 15 коп.

10 октябрь 2019 (15:00)

УрБК, Москва, 10.10.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 октября 2019 года. Курс долл. США снизился на 35,60 коп. до 64,74 руб., евро — на 15,12 коп. до 71,29 руб.

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