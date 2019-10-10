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В 2020 году страховая пенсия в РФ может составить 16,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 10.10.2019. В 2020 году размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров может составить 16,4 тыс. руб. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Сейчас сумма составляет 15,4 тыс. руб.



«Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. руб. с увеличением до 18,3 тыс. руб. в 2022 году», — отметил председатель правления ПФР Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.



По его словам, в 2020 году индексация ежемесячной денежной выплаты потребует 423 млрд руб. и затронет более 15 млн человек.



Антон Дроздов уточнил, что, по закону индексация пенсий заложена на уровне 6,6% в 2020 году, 6,3% — в 2021 году, 5,9% — в 2022 году. Поэтому инфляция, отметил глава фонда, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем — 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах — 4%.



Также глава ПФР анонсировал повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению. В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9 тыс. 764 руб. После увеличения — это 10 тыс. 320 руб., это где-то на 5% выше, чем прожиточный минимум пенсионера. Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% — в 2021 году и 3,1% — в 2022 году.



«Новацией в бюджете является то, что средства за тех граждан, кто выбрал набор социальных услуг в натуральном выражении, мы сразу в проекте бюджета у себя исключили и отправили в бюджеты соответствующих организаций. Обычно мы это делаем в течение года, сейчас сделали заранее, чтобы провести конкурсы на закупку лекарственных товаров для этой категории пенсионеров», — пояснил глава фонда.

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