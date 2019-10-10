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Качество воздуха в зоне деятельности Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» соответствует установленным нормам
10 октябрь 2019 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Аккредитованная лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО летом текущего года отобрала 900 проб атмосферного воздуха в зоне деятельности Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Исследования в районе Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» и в прилегающей жилой застройке показали: концентрация пыли и ряда других загрязняющих веществ в июне-августе были значительно ниже допустимого предела», — говорится в сообщении.
Пробы специалисты лаборатории отбирали на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия, в переулке Разина и в коллективном саду, расположенном поблизости.
«Как следует из отчета, концентрация пыли в воздухе на границе СЗЗ, в жилой застройке и коллективном саду в более чем десять раз была ниже уровня гигиенических норм, допустимых для городских и сельских поселений. Содержание других взвешенных веществ, соединений железа, марганца и свинца также от нескольких до десятков раз уступало предельному», — сообщили в компании «ФОРЭС».
«Исследования в районе Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» и в прилегающей жилой застройке показали: концентрация пыли и ряда других загрязняющих веществ в июне-августе были значительно ниже допустимого предела», — говорится в сообщении.
Пробы специалисты лаборатории отбирали на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия, в переулке Разина и в коллективном саду, расположенном поблизости.
«Как следует из отчета, концентрация пыли в воздухе на границе СЗЗ, в жилой застройке и коллективном саду в более чем десять раз была ниже уровня гигиенических норм, допустимых для городских и сельских поселений. Содержание других взвешенных веществ, соединений железа, марганца и свинца также от нескольких до десятков раз уступало предельному», — сообщили в компании «ФОРЭС».
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