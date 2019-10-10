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Зерновые в Свердловской области убраны на 93,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Зерновые на Среднем Урале убраны на 93,8% посевной площади по данным на 8 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.



Зерна в бункерном весе намолочено на 90 тыс. т больше, чем в прошлом году, при этом 8 октября 2018 года было обмолочено уже около 95% посевной площади.



Уборка картофеля завершена на 78% площадей, в 2018 году на этот период было убрано около 93%. Урожайность нынешнего года, по оперативным данным, выше в среднем на 1,8 т/га.



Темпы уборки овощей открытого грунта уступают прошлогодним (в 2018 году на отчетную дату было убрано около 69%, в то время как в 2019 году — 61,7%), что обусловлено ненастной погодой сентября.

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