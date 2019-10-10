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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил инвестору обсудить с горожанами проект строительства мусороперерабатывающего завода
10 октябрь 2019 (10:30)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что мусороперерабатывающий завод в районе поселка Шабровский без одобрения жителей не построят. Об этом сообщается на официальном портале города.
«Градоначальник подчеркнул, что без одобрения жителей никакого решения принято быть не может, поэтому сперва должны пройти общественные слушания по обсуждаемому вопросу», — говорится в сообщении.
В письме от градоначальника гендиректору компании «СРГ-Екатеринбург», которая собираться заниматься строительством завода, Александр Высокинский рекомендует до 5 ноября 2019 года провести встречу с инициативной группой и презентовать им свой проект.
«Градоначальник подчеркнул, что без одобрения жителей никакого решения принято быть не может, поэтому сперва должны пройти общественные слушания по обсуждаемому вопросу», — говорится в сообщении.
В письме от градоначальника гендиректору компании «СРГ-Екатеринбург», которая собираться заниматься строительством завода, Александр Высокинский рекомендует до 5 ноября 2019 года провести встречу с инициативной группой и презентовать им свой проект.
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