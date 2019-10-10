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Около 46% россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег

УрБК, Москва, 10.10.2019. Около 46% россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% — на лечении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) — от покупки необходимой одежды и обуви, 18% экономят на необходимых семье предметах домашнего обихода.



Число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей, увеличилось за четыре года.



«В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году — по 4%, а в 2019 году — по 10% и 9% соответственно», — уточняют в НАФИ.



Опрос проводился в августе 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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