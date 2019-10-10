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Свердловский арбитраж признал банкротом компанию «Инновационные машины»
10 октябрь 2019 (09:06)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Арбитражный суд Свердловской области принял решение о начале процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Инновационные машины» («ИнМаш»). Об этом говорится в материалах суда.
«Признать общество с ограниченной ответственностью «Инновационные машины» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 26 марта 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве ООО «ИнМаш» подало ООО «Оргнефтехим-Холдинг» (Москва). Общая сумма исковых требований 36 кредиторов к компании составляет 197 млн 362 тыс. 730 руб.
ООО «ИнМаш» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Фурманова, 109. Предприятие занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
«Признать общество с ограниченной ответственностью «Инновационные машины» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 26 марта 2020 года», — говорится в судебном решении.
Отметим, что заявление о банкротстве ООО «ИнМаш» подало ООО «Оргнефтехим-Холдинг» (Москва). Общая сумма исковых требований 36 кредиторов к компании составляет 197 млн 362 тыс. 730 руб.
ООО «ИнМаш» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Фурманова, 109. Предприятие занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.
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