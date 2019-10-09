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Госдума хочет обязать застройщиков сдавать жилье с социальной инфраструктурой

9 октябрь 2019 (17:52)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил принять законопроект об обязательной сдаче застройщиком новых микрорайонов с социальной инфраструктурой, благоустройством и жильем для участкового полиции. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госдумы РФ.

«Мы можем с вами принять такую норму федерального закона, и это была бы норма прямого действия, обязывающая сдавать микрорайоны комплексной застройки, учитывая объекты социальной инфраструктуры — поликлинику, школу, детский садик, сквер, место для отдыха с детьми, транспортную инфраструктуру», — сказал он.

По словам председателя Государственной думы, такая застройка обязательно должна предусматривать размещение опорного пункта полиции, чтобы участковый мог и жить, и работать там, где он несет службу.

«Лучше нам принять законы федерального уровня, которые бы регулировали эти проблемы и не допускали их возникновения. Может быть, нам такие поправки внести. Пусть они будут с отложенными сроками действия, но это перед нашими регионами и муниципалитетами поставит задачу, что с 2021 года у нас не будет микрорайонов, где параллельно с вводом жилья не строятся садики, школы и так далее», — добавил Вячеслав Володин.

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