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Nissan отзывает порядка 162 тыс. автомобилей в РФ из-за проблем с подушками безопасности

9 октябрь 2019 (17:06)

УрБК, Москва, 09.10.2019. ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» отзывает 161 тыс. 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida в России из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает «Росстандарт».

Речь идет об автомобилях, произведенных с января 2007 года по август 2014 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира», — говорится в сообщении.

Представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На транспортных средствах будет произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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