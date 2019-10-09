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Nissan отзывает порядка 162 тыс. автомобилей в РФ из-за проблем с подушками безопасности
9 октябрь 2019 (17:06)
УрБК, Москва, 09.10.2019. ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» отзывает 161 тыс. 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida в России из-за возможных проблем с подушками безопасности, сообщает «Росстандарт».
Речь идет об автомобилях, произведенных с января 2007 года по август 2014 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира», — говорится в сообщении.
Представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На транспортных средствах будет произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, произведенных с января 2007 года по август 2014 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира», — говорится в сообщении.
Представители компании проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На транспортных средствах будет произведена замена газогенератора подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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