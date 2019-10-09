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В Екатеринбурге задержали подозреваемых в серии хищений дорогостоящих автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в хищениях автомобилей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



По версии следствия, подозреваемые с помощью специального оборудования вскрывали салон автомобиля, отключали противоугонную систему и уезжали. При этом сообщники сопровождали похищенный транспорт до одного из укромных мест в Чкаловском районе Екатеринбурга. После они сбывали его перекупщикам и распределяли полученные таким образом средства между собой.



27 сентября 2019 года сотрудники уголовного розыска городского УМВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали соучастников на территории одного из гаражных объектов на улице Инженерной, куда подозреваемые перегнали ранее похищенный на улице Луначарского Kia Sportage. При этом сразу после совершения преступления злоумышленники перевезли внедорожник в лесной массив в районе развязки на дублере Сибирского тракта под Екатеринбургом, где поменяли на автомобиле госномера, а затем перевезли машину на временное хранение, где и были задержаны сотрудниками полиции.



«В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, устройство для бесшумного разбития стекол автомобилей, комплекты государственных номерных знаков. Похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу», — говорится в сообщении.



Двое задержанных, ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, помещены под домашний арест, еще один, ранее судимый за имущественное преступление, до решения суда будет находиться под стражей.



В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают их причастность к аналогичным противоправным деяниям. Санкция части 4 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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