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Средний чек россиян за неделю сократился на 2,1%

УрБК, Москва, 09.10.2019. Средний чек россиян с 30 сентября по 6 октября снизился на 2,1% и составил 546 руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир» со ссылкой на собственное исследование.



«Недельный средний чек потерял 11 руб. 95 коп. относительно значений 39-й недели и остановился на отметке в 546 руб. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 4 руб. 18 коп. или 0,8%. Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 40-й неделе оказался ниже на 2 руб. 10 коп. или 0,4%», — говорится в сообщении.



Данные основаны на анализе сведений из исследовательской скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, поступивших от 40 тыс. россиян (15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более).

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