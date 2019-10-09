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АСВ с начала года направило 68 млрд рублей на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков

УрБК, Москва, 09.10.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-сентябре 2019 года направило 68,2 млрд руб. на расчеты со кредиторами ликвидируемых банков. Об этом говорится в сообщении АСВ.



«По состоянию на 1 октября 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 326 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, достиг максимального уровня за весь период деятельности агентства — 45,6% (для сравнения, на 1 июля — 45,2%)», — говорится в сообщении.



Требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 66,9%, второй очереди — 36,4%, третьей очереди — 27,4%.

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