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Число выданных микрозаймов на Южном Урале летом снизилось на 4,4%

УрБК, Челябинск, 09.10.2019. Число выданных микрозаймов в Челябинской области в июне-августе 2019 года снизилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 137 тыс.115 единиц). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по РФ общее количество выданных займов МФО летом составило 4,27 млн ед. Это на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.



«Стоит отметить, что сокращение количества выданных займов в самом массовом сегменте (займы до зарплаты) происходит на фоне общего снижения рентабельности микрофинансового бизнеса. Многие МФО уже не так активно предоставляют совсем небольшие займы новым заемщикам, а, скорее, стараются кредитовать уже «проверенных» клиентов, которым можно делегировать займы на суммы свыше 10 тыс. руб. По нашему мнению, основной причиной снижения рентабельности микрокредитования прежде всего являются мероприятия Банка России по «охлаждению» микрофинансового рынка, в том числе по ограничению стоимости микрозаймов. Таким образом, рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску. Все это ведет к снижению просроченной задолженности, росту среднего чека займа, диверсификации продуктовой линейки и каналов взаимодействия с клиентами», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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