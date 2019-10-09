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В Екатеринбурге разработали типы контейнерных площадок для сбора ТКО

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города утвердил методические рекомендации по формированию мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на придомовых территориях в уральской столице. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Директор ООО Архитектурная мастерская «Эстаер» Ирина Кулешова представила проект методических рекомендаций. Она предложила включить в документ три типа контейнерных площадок: открытые и закрытые с откатными евроконтейнерами, а также площадки с заглубленными контейнерами.



Наиболее экономичен первый вариант, второй несколько дороже — площадка оборудована навесом и запирается на дверь. А преимущества третьего типа площадок состоят в том, что заглубленные контейнеры эстетичны и долговечны, удобны в обслуживании, не источают запахов, не привлекают животных, опасность их возгорания минимальна. Но они и наиболее дорогостоящие. На всех контейнерных площадках предусмотрены места для негабаритного мусора.



«Создание методических рекомендаций по организации мест сбора твёрдых коммунальных отходов вызвана необходимостью упорядочить как техническое, так и эстетическое состояние этих объектов», — сообщил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексей Храмов.



По словам руководителя Главархитектуры, в Екатеринбурге давно пора отказаться от старых металлических контейнеров, которые не только портят облик уральской столицы, но и не отвечают техническим требованиям, предъявляемым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Специализированная автобаза». Использование евроконтейнеров диктуется той техникой, которая сегодня применяется для вывозки ТКО.



«Очень перспективная тема — это заглубленные контейнеры, которые внесены в методические указания как наиболее передовые и экологичные, удобные в обслуживании. Выбор между этими вариантами будет делать застройщик или управляющая компания при согласовании с собственниками жилья, в зависимости от тех или иных условий расположения контейнерной площадки, ее близости к местам отдыха и так далее. При этом размещение контейнерных площадок ТКО должно согласовываться со «Спецавтобазой». Утвержденные методические рекомендации — это некий общий стандарт, которому мы предлагаем следовать собственникам жилья и управляющим компаниям», — подчеркнул Алексей Храмов.

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