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ММК презентовал программы промтуризма на выставке EXPOTRAVEL-2019

УрБК, Магнитогорск, 09.10.2019. В Екатеринбурге на туристической выставке EXPOTRAVEL-2019, которая проходила с 4 по 5 октября, начальник отдела перспективного развития Магнитогорского металлургического комбината Николай Звягин поделился опытом развития промышленного туризма на предприятии.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в рамках мероприятия состоялось расширенное заседание Российского Союза Туриндустрии, посвященное различным видам туризма. В нем приняли участие представители федеральных и региональных органов управления туризма.



«Старт промышленному туризму на ММК был дан 16 октября 2018 года. В рамках проекта «Стальной маршрут. Экскурсии на ММК» были организованы четыре специально разработанных экскурсионных маршрута, рассчитанных как на взрослых (16+), так и на детей (6+). За первый год проведения промышленных экскурсий на промплощадке приняли более 4 тыс. гостей, из которых свыше 1,5 тыс. — дети», — говорится в сообщении.



Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учетом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности. «Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000. Побывать в производственных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экспозиции музея рассказывают об этапах развития предприятия: от первых дней строительства до нашего времени.



«Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК», — говорится в сообщении.



Посещение промышленной площадки безопасно для экскурсантов. Группу сопровождает экскурсовод. По территории участники экскурсий передвигаются на автобусе в сопровождении машины службы безопасности. Им предоставляется спецодежда и обувь, а также средства индивидуальной защиты. Все экскурсанты проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Кроме того, участники застрахованы от несчастных случаев. В специальном торговом павильоне можно купить памятную сувенирную продукцию с символикой комбината.



Как сообщает Управление информации и общественных связей, на экскурсиях на ММК побывало уже немало известных людей. Комбинат предложил свой Стальной маршрут туриндустрии: были заключены договоры с туристическими компаниями и агентствами из Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и других регионов.



В планах развития направления промышленного туризма — открытие новых экскурсионных маршрутов: на новую аглофабрику № 5, в листопрокатный цех № 11, в цехи крепежа и канатных изделий ОАО «ММК-МЕТИЗ». Планируется и создание виртуальных экскурсий.



Участники заседания дали высокую оценку опыту развития промышленного туризма на ММК и отметили, что компания является признанным лидером этого направления на Урале.

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