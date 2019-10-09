Новости дня

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ночью горел магазин «Мегамарт»

9 октябрь 2019 (09:24)

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ночью горел магазин «Мегамарт».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре в здании, расположенном на бульваре Культуры, поступило в 02.06 по местному времени.

«На площади 5 кв. м. поврежден утеплитель фасада здания магазина. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуированы 10 человек. В тушении пожара были задействованы 11 единиц техники и 45 человек личного состава. В 02.22 огонь был локализован, в 02.24 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.58», — говорится в сообщении.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: