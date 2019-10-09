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В здании администрации Екатеринбурга продолжается прием граждан по вопросам соблюдения прав в сфере обращения с ТКО
9 октябрь 2019 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2019. В администрации Екатеринбурга прокуратура проводит приемы граждан на постоянной основе по вопросам соблюдения их прав в сфере обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Даты очередных приемов: 10 и 24 октября, 14 и 28 ноября, 5 и 26 декабря с 16.00 до 18.00. Для записи нужно позвонить по телефону (343) 371-91-67.
Прием граждан сотрудниками городской прокуратуры по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проводится в комитете по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1, кабинет 209.
Даты очередных приемов: 10 и 24 октября, 14 и 28 ноября, 5 и 26 декабря с 16.00 до 18.00. Для записи нужно позвонить по телефону (343) 371-91-67.
Прием граждан сотрудниками городской прокуратуры по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) проводится в комитете по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1, кабинет 209.
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