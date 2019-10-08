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ВТБ отказался от приема вкладов в европейской валюте

УрБК, Москва, 08.10.2019. Банк ВТБ прекратил прием вкладов в евро, говорится на сайте кредитной организации.



«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте», — говорится в сообщении.



По уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

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