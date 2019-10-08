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Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте

УрБК, Челябинск, 08.10.2019. В Златоусте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» при возведении биатлонного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.



Выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона имени С. И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища было поручено «непрофессиональному» заказчику МАУДОД «СДЮСШОР № 1», основной целью деятельности которого является подготовка спортсменов, а не строительство крупных социально значимых объектов.



По сообщению прокуратуры Челябинской области, в нарушение требований статьи 95 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на выполнение строительных работ по указанному объекту с ООО «Стройснаб» и подписали дополнительные соглашения к нему.



Стоит отметить, что недобросовестный подрядчик не использовал более 27 млн руб. авансовых платежей, в результате заказчик в 2016 году расторг с ним контракт. Спортивный объект так и не введен в эксплуатацию.



В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

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