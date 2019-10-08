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В Екатеринбурге до 2025 года отремонтируют на одну школу больше
8 октябрь 2019 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес изменения в постановление об утверждении перечня общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2016-2025 годы. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
По словам Александра Высокинского, в рамках реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы» изменение, внесенное в постановление, касается средней общеобразовательной школы № 156 по адресу улица Эскадронная, 24 в Чкаловском районе. Капитальный ремонт в ней городские власти также проведут до 2025 года.
Федеральной государственной программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы к 2025 году запланирован перевод всех школьников на односменное обучение и ремонт школ с уровнем износа более 50%. В Екатеринбурге 105 зданий школ нуждаются в ремонте, и больше половины из них будут отремонтированы до 2025 года.
По словам Александра Высокинского, в рамках реализации муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования «город Екатеринбург» на 2016-2025 годы» изменение, внесенное в постановление, касается средней общеобразовательной школы № 156 по адресу улица Эскадронная, 24 в Чкаловском районе. Капитальный ремонт в ней городские власти также проведут до 2025 года.
Федеральной государственной программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы к 2025 году запланирован перевод всех школьников на односменное обучение и ремонт школ с уровнем износа более 50%. В Екатеринбурге 105 зданий школ нуждаются в ремонте, и больше половины из них будут отремонтированы до 2025 года.
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