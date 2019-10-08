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Внешнеторговый оборот РФ в январе-августе сократился на 2,8%

УрБК, Москва, 08.10.2019. Внешнеторговый оборот России в январе-августе снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 432,9 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.



Экспорт России в январе-августе 2019 года составил 275,1 млрд долл. США и по сравнению с январем-августом 2018 года сократился на 4,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,5%, на страны СНГ — 12,5%.



«Основой российского экспорта в январе-августе 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,7% (в январе-августе 2018 года — 64,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,4% (в январе-августе 2018 года — 68,5%), в страны СНГ — 30,1% (36,5%). По сравнению с январем-августом 2018 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 5,5%, а физический — возрос на 2,4%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта электроэнергии на 18,2%, угля каменного — на 5,8%, бензина автомобильного — на 4,6%. Вместе с тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов на 10,3%, в том числе дизельного топлива — на 11,3%, керосина — на 10,4%, топлив жидких — на 9,7%, поставки газа природного снизились на 3,6%», — говорится в сообщении.



Импорт России в январе-августе 2019 года составил 157,8 млрд долл. США и по сравнению с январем-августом 2018 года сократился на 0,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,7%, на страны СНГ — 11,3%.



В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,9% (в январе-августе 2018 года — 47%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-августе 2018 года — 50,3%), из стран СНГ — 20,4% (20,7%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-августом 2018 года снизился на 3,3%, в том числе механического оборудования — на 4,4%, электрического оборудования — на 4,8%. Возросли физические объемы импорта грузовых автомобилей на 18,5%, легковых автомобилей — на 5,7%.

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