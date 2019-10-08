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В Екатеринбурге уволены ответственные за благоустройство сквера у Оперного театра

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе аппаратного совещания освободил от занимаемых должностей руководителей подразделений, чью работу признал неудовлетворительной. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



«Коллеги, прошел год, мы каждому дали возможность показать себя. Теперь делаем кадровые выводы. Напомню, все, что находится в зоне действия муниципалитета, должно выполняться четко и безоговорочно», — сказал глава Екатеринбурга.



Он освободил от занимаемой должности ответственных за благоустройство сквера у Оперного театра. В настоящее время готовятся документы об увольнении начальника отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Льва Крылова.



«Я в субботу сделал большой обход этой территории, посмотрел все объекты. В сквере ситуация даже не критическая, а из ряда вон выходящая. В течение года нужно было подрядчика поменять! Тем не менее МКУ «Городское благоустройство» об этом не позаботилось. Я многократно давал указания нашим профильным подразделениям и ответственным лицам, но вопрос не решен. Сроки на сегодня срываются, качество выполнения работ не везде удовлетворительное. Целый год мы занимались демократией, пора с этим заканчивать. Впредь руководители служб, допускающие подобные срывы, будут увольняться сразу», — подчеркнул Александр Высокинский.



Также по итогам подготовки к отопительному сезону на исполняющего обязанности генерального директора МУП «Екатеринбургэнерго» Максима Ливанова будет возложена дисциплинарная ответственность, после чего будут наказаны или уволены сотрудники предприятия, из-за которых тепло в некоторые дома жителей города пришло позже установленного срока.



Александр Высокинский предупредил своих заместителей, курирующих профильные направления, о личной ответственности за сдачу объектов в установленные сроки.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:51</span><br /><strong>В Екатеринбурге уволены ответственные за благоустройство сквера у Оперного театра</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе аппаратного совещания освободил от занимаемых должностей руководителей подразделений, чью работу признал неудовлетворительной. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090451-v-ekaterinburge-uvoleny-otvetstvennye-za-blagoustroystvo-skvera-u-opernogo-teatra.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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