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В Челябинской области уничтожили 1,5 тонны санкционных яблок

УрБК, Челябинск, 08.10.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области уничтожили 1,5 т яблок, поступивших из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) установлено, что яблоки упакованы в однородную упаковку — картонные коробки черного цвета, на которых имеются этикетки, указывающие на страну происхождения продукции — Республика Польша», — говорится в сообщении.



Яблоки изъяли и уничтожили 7 октября 2019 года на полигоне бытовых отходов в Увельском районе Челябинской области.

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