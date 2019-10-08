Новости дня
В Челябинской области уничтожили 1,5 тонны санкционных яблок
8 октябрь 2019 (16:36)
УрБК, Челябинск, 08.10.2019. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области уничтожили 1,5 т яблок, поступивших из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) установлено, что яблоки упакованы в однородную упаковку — картонные коробки черного цвета, на которых имеются этикетки, указывающие на страну происхождения продукции — Республика Польша», — говорится в сообщении.
Яблоки изъяли и уничтожили 7 октября 2019 года на полигоне бытовых отходов в Увельском районе Челябинской области.
«При проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) установлено, что яблоки упакованы в однородную упаковку — картонные коробки черного цвета, на которых имеются этикетки, указывающие на страну происхождения продукции — Республика Польша», — говорится в сообщении.
Яблоки изъяли и уничтожили 7 октября 2019 года на полигоне бытовых отходов в Увельском районе Челябинской области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области уничтожено 20 тонн запрещенных к ввозу яблок
- В Челябинской области уничтожили 20 тонн польских яблок с казахскими документами
- В Челябинской области уничтожили 20 тонн санкционных яблок
- В Челябинской области Россельхознадзор уничтожил 2 тонны польских груш и яблок
- В Свердловской области уничтожили 17 тонн санкционных яблок и груш