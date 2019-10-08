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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил ответственных за ситуацию со станцией метро «Бажовская»

8 октябрь 2019 (16:14)

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на аппаратном совещании заявил, что уволил руководителя юридической службы земельного комитета администрации города из-за неудовлетворительной работы в ходе судебных процессов по поводу станции метро «Бажовская». Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.

«По «Бажовской» идут судебные заседания, проводятся серьезные разбирательства. По итогам служебных проверок я принял решение об увольнении руководителя юридической службы земельного комитета. Люди ходят на процессы с доверенностями, подписанными еще прежним главой администрации города Екатеринбурга. С точки зрения подготовки судебных процессов, отработки интересов города деятельность юридической службы крайне неудовлетворительна. От таких чиновников страдают и город, и горожане», — сказал глава города.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, в настоящее время готовятся документы об увольнении начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета администрации города Екатеринбурга Натальи Турыгиной.

Администрация Екатеринбурга судится с компанией «Промавтосервис» по факту незаконного строительства на земельном участке, расположенном на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. В этом месте проходит ветка метро и находится почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». Компания арендовала землю при условии, что на ней будет располагаться автостоянка, однако сейчас здесь находится здание автосервиса.

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