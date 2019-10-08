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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил ответственных за ситуацию со станцией метро «Бажовская»





«По «Бажовской» идут судебные заседания, проводятся серьезные разбирательства. По итогам служебных проверок я принял решение об увольнении руководителя юридической службы земельного комитета. Люди ходят на процессы с доверенностями, подписанными еще прежним главой администрации города Екатеринбурга. С точки зрения подготовки судебных процессов, отработки интересов города деятельность юридической службы крайне неудовлетворительна. От таких чиновников страдают и город, и горожане», — сказал глава города.



Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, в настоящее время готовятся документы об увольнении начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета администрации города Екатеринбурга Натальи Турыгиной.



Администрация Екатеринбурга УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на аппаратном совещании заявил, что уволил руководителя юридической службы земельного комитета администрации города из-за неудовлетворительной работы в ходе судебных процессов по поводу станции метро «Бажовская». Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета.«По «Бажовской» идут судебные заседания, проводятся серьезные разбирательства. По итогам служебных проверок я принял решение об увольнении руководителя юридической службы земельного комитета. Люди ходят на процессы с доверенностями, подписанными еще прежним главой администрации города Екатеринбурга. С точки зрения подготовки судебных процессов, отработки интересов города деятельность юридической службы крайне неудовлетворительна. От таких чиновников страдают и город, и горожане», — сказал глава города.Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, в настоящее время готовятся документы об увольнении начальника отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета администрации города Екатеринбурга Натальи Турыгиной.Администрация Екатеринбурга судится с компанией «Промавтосервис» по факту незаконного строительства на земельном участке, расположенном на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. В этом месте проходит ветка метро и находится почти готовая к эксплуатации станция «Бажовская». Компания арендовала землю при условии, что на ней будет располагаться автостоянка, однако сейчас здесь находится здание автосервиса.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:14</span><br /><strong>Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил ответственных за ситуацию со станцией метро «Бажовская»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на аппаратном совещании заявил, что уволил руководителя юридической службы земельного комитета администрации города из-за неудовлетворительной работы в ходе судебных процессов по поводу станции метро «Бажовская». Об этом говорится в сообщении на официальном портале муниципалитета. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090449-glava-ekaterinburga-aleksandr-vysokinskiy-uvolil-otvetstvennyh-za-vozvraschenie-zemli-pod-stanciey-metro-bazhovskaya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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