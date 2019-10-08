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ФНС отметила высокий уровень «серых» зарплат в России

УрБК, Москва, 08.10.2019. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах, что говорит о высоком уровне «теневых» зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на замглавы ведомства Светлану Бондарчук.



«Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 млрд руб. в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5%, или 141 млрд руб.», — сказала Светлана Бондарчук на совещании в Саратове, посвященном реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы.



По ее словам, в большинстве субъектов РФ разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. При этом «обеление» экономики идет медленными темпами.



Замглавы ФНС также отметила, что темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей», существенно отстают от темпов поступления остальных налогов, а уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается не только ниже МРОТ — для России это 11 тыс. 280 руб. в месяц, — но и прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов.



Такая ситуация, по данным ФНС, наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек.



«Существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит не работает на развитие экономики регионов. Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями — совместными усилиями переломить этот негативный тренд», — подчеркнула Светлана Бондарчук.

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