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На шахте «Распадская» ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию лаву с запасами около 3 млн тонн угля
8 октябрь 2019 (15:31)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. На шахте «Распадская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ЕВРАЗа) ввели в эксплуатацию лаву 5а-7-34 с запасами около 3 млн т угля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Выполнен весь комплекс монтажно-демонтажных, горно-капитальных и проходческих работ. Подготовка лавы 5а-7-34 включала в себя проведение более 5,8 км горных выработок проходческими бригадами участков № 7, 15, 28 и 30», — говорится в сообщении.
Протяженность нового выемочного участка составляет 2 тыс. 160 м. Забой оснащен высокопроизводительной техникой. Возможности оборудования позволяют уже до конца этого года выдать на-гора более 600 тыс. т угля.
В лаве будет трудиться один из лучших очистных коллективов Распадской угольной компании — бригада-миллионер Алексея Иванова (добычной участок № 17).
«При подготовке лавы большое внимание уделено вопросам промышленной безопасности. Выполнены необходимые мероприятия по проветриванию и дегазации. В выемочном участке установлены 16 современных автоматических систем взрывоподавления. Круглосуточно контролировать технологические процессы под землей позволяют цифровые датчики аэрогазового контроля и видеокамеры, установленные на ленточном конвейере, очистном комбайне и в забойной части лавы», — сообщили представители Распадской угольной компании.
Запасы нового выемочного участка составляют около 3 млн т коксующегося угля марки ГЖ, его отработка будет вестись до конца 2020 года.
После обогащения на обогатительной фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
«Выполнен весь комплекс монтажно-демонтажных, горно-капитальных и проходческих работ. Подготовка лавы 5а-7-34 включала в себя проведение более 5,8 км горных выработок проходческими бригадами участков № 7, 15, 28 и 30», — говорится в сообщении.
Протяженность нового выемочного участка составляет 2 тыс. 160 м. Забой оснащен высокопроизводительной техникой. Возможности оборудования позволяют уже до конца этого года выдать на-гора более 600 тыс. т угля.
В лаве будет трудиться один из лучших очистных коллективов Распадской угольной компании — бригада-миллионер Алексея Иванова (добычной участок № 17).
«При подготовке лавы большое внимание уделено вопросам промышленной безопасности. Выполнены необходимые мероприятия по проветриванию и дегазации. В выемочном участке установлены 16 современных автоматических систем взрывоподавления. Круглосуточно контролировать технологические процессы под землей позволяют цифровые датчики аэрогазового контроля и видеокамеры, установленные на ленточном конвейере, очистном комбайне и в забойной части лавы», — сообщили представители Распадской угольной компании.
Запасы нового выемочного участка составляют около 3 млн т коксующегося угля марки ГЖ, его отработка будет вестись до конца 2020 года.
После обогащения на обогатительной фабрике «Распадская» уголь отгружается на металлургические и коксохимические предприятия России, ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
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