«Березовую рощу» в Екатеринбурге признали полноценным лесом

Активисты, выступающие за сохранение «Березовой рощи» в Екатеринбурге, провели очередную встречу. В мероприятии приняли участие более 200 местных жителей. В ходе встречи была озвучена новость о результатах экспертизы, которая подтверждает, что «Березовая роща» является полноценным лесом. К такому заключению пришли эксперты Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) после обследования зеленой зоны.«За прошедшее время проделана очень большая работа. Мы смогли провести экспертизу, что роща — это лес, в котором растут взрослые деревья 43-70 лет. А не кусты, как нас пытались убедить», — рассказал один из организаторов, местный житель Павел Ковин.Активисты показали экспертное заключение, которое в скором времени будет направлено во все профильные органы. Экспертизу уже передали полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову и в администрацию Екатеринбурга.«Мы находимся в конструктивном диалоге с администрацией города, там понимают все наши опасения. Будем вместе искать, как выйти из сложившейся ситуации», — добавляет общественница Екатерина Сапрыкина.Напомним, что жители Екатеринбурга уже больше года выходят протестовать в надежде спасти рощу от вырубки, которую начал «Атомстройкомплекс» в микрорайоне УНЦ. Застройщик выиграл у Агентства по ипотечному жилищному кредитованию конкурс на застройку участка площадью 24 га, ранее принадлежавшего Уральскому отделению РАН. На земле планируется возвести жилой комплекс «Art. Город парк». От «Березовой рощи», по последним планам застройщика, останется парк на 6 га, который расположится в центре будущего жилого квартала.Строительство жилого комплекса на этом участке вызвало большой общественный резонанс. Возмущение жителей связано с двумя аспектами: сопутствующая строительству вырубка деревьев и усугубляющаяся в связи с введением в эксплуатацию новых домов проблема с детскими садами и школами.В свою очередь, администрация города поддерживает местных жителей и считает, что такие вопросы необходимо решать с учётом мнения горожан и без конфликтов.Ранее активисты передали Николаю Цуканову обращение с просьбой отменить итоги торгов, в результате которых рощу отдали под застройку, а также присвоить зеленой зоне статус особо охраняемой природной территории. Под документом поставили подписи более 2 тыс. человек.«Около 30 га леса украшают наш район и являются его «зелеными легкими». А в нашем загазованном из-за пробок районе — это спасение для всех. 3 га рощи уже вырубили. Своими руками мы создали там место для отдыха и занятий спортом. Дети играют в песочнице и катаются с горок, взрослые и подростки занимаются на воркаут-площадке. Мы посадили аллею кедров, посвященную великим академикам нашей страны. Роща — неотъемлемая часть жизни горожан», — говорится в обращении защитников рощи к Николаю Цуканову.Очевидно, что признание «Березовой рощи» лесом станет важным аргументом в пользу сохранения зеленой зоны и спасения тысяч деревьев. После результатов экспертизы УрО РАН вероятность того, что «Атомстройкомплекс» сможет завершить реализацию намеченного проекта в первоначальном виде, заметно снизилась.