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В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро
8 октябрь 2019 (15:06)
В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. Документ опубликован на официальном портале города.
Согласно проекту, первая линия метро дополнится станцией метро «Бажовская», которая сейчас не достроена. Вторая линия должна появиться к 2025 году.
«На 2025 год планируется ввод второй линии метрополитена от ст. «Янтарная» до ст. «Каменные палатки». Ввод станций «Металлургическая», «Уральских Коммунаров», «Театральная», «Студенческая» планируется перенести на 2035 год. Территория под депо запроектирована в районе оз. Малый Шарташ восточнее жилого района «Комсомольский», — сказано в проекте генплана.
Третью линию метрополитена рассчитывают построить до 2035 года. Она пройдет от станции «Академическая» до станции «Шарташская».
Согласно проекту, первая линия метро дополнится станцией метро «Бажовская», которая сейчас не достроена. Вторая линия должна появиться к 2025 году.
«На 2025 год планируется ввод второй линии метрополитена от ст. «Янтарная» до ст. «Каменные палатки». Ввод станций «Металлургическая», «Уральских Коммунаров», «Театральная», «Студенческая» планируется перенести на 2035 год. Территория под депо запроектирована в районе оз. Малый Шарташ восточнее жилого района «Комсомольский», — сказано в проекте генплана.
Третью линию метрополитена рассчитывают построить до 2035 года. Она пройдет от станции «Академическая» до станции «Шарташская».
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