Новости дня

У предпринимателя из Екатеринбурга за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200 и элитные часы

8 октябрь 2019 (14:56)

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге у бизнесмена арестовали имущество для погашения его задолженности в размере более 500 тыс. руб. перед физическим и юридическим лицом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

«Предприниматель задолжал физическому лицу порядка 260 тыс. руб. и обществу с ограниченной ответственностью, принадлежащему тому же лицу, занимающемуся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными, порядка 270 тыс. руб. К погашению задолженности в отведенный для добровольного исполнения требований исполнительного документа срок мужчина не приступил», — говорится в сообщении.

Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, принадлежащий ему Toyota Land Cruiser 200 был сначала ограничен в действиях по регистрации, а затем и вовсе арестован. В момент ареста автомобилем управляло третье лицо, утверждавшее, что приобрело транспорт у должника. Кроме того, для побуждения должника на оплату долга аресту были подвергнуты и швейцарские часы должника марки Audemars Piguet.

Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: