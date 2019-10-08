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У предпринимателя из Екатеринбурга за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200 и элитные часы

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге у бизнесмена арестовали имущество для погашения его задолженности в размере более 500 тыс. руб. перед физическим и юридическим лицом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«Предприниматель задолжал физическому лицу порядка 260 тыс. руб. и обществу с ограниченной ответственностью, принадлежащему тому же лицу, занимающемуся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными, порядка 270 тыс. руб. К погашению задолженности в отведенный для добровольного исполнения требований исполнительного документа срок мужчина не приступил», — говорится в сообщении.



Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, принадлежащий ему Toyota Land Cruiser 200 был сначала ограничен в действиях по регистрации, а затем и вовсе арестован. В момент ареста автомобилем управляло третье лицо, утверждавшее, что приобрело транспорт у должника. Кроме того, для побуждения должника на оплату долга аресту были подвергнуты и швейцарские часы должника марки Audemars Piguet.



Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:56</span><br /><strong>У предпринимателя из Екатеринбурга за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200 и элитные часы</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге у бизнесмена арестовали имущество для погашения его задолженности в размере более 500 тыс. руб. перед физическим и юридическим лицом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090442-u-predprinimatelya-iz-ekaterinburga-za-dolgi-arestovali-toyota-land-cruiser-200-i-elitnye-chasy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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