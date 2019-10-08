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У предпринимателя из Екатеринбурга за долги арестовали Toyota Land Cruiser 200 и элитные часы
8 октябрь 2019 (14:56)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге у бизнесмена арестовали имущество для погашения его задолженности в размере более 500 тыс. руб. перед физическим и юридическим лицом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
«Предприниматель задолжал физическому лицу порядка 260 тыс. руб. и обществу с ограниченной ответственностью, принадлежащему тому же лицу, занимающемуся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными, порядка 270 тыс. руб. К погашению задолженности в отведенный для добровольного исполнения требований исполнительного документа срок мужчина не приступил», — говорится в сообщении.
Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, принадлежащий ему Toyota Land Cruiser 200 был сначала ограничен в действиях по регистрации, а затем и вовсе арестован. В момент ареста автомобилем управляло третье лицо, утверждавшее, что приобрело транспорт у должника. Кроме того, для побуждения должника на оплату долга аресту были подвергнуты и швейцарские часы должника марки Audemars Piguet.
Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.
«Предприниматель задолжал физическому лицу порядка 260 тыс. руб. и обществу с ограниченной ответственностью, принадлежащему тому же лицу, занимающемуся оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными, порядка 270 тыс. руб. К погашению задолженности в отведенный для добровольного исполнения требований исполнительного документа срок мужчина не приступил», — говорится в сообщении.
Должника ограничили в праве выезда за пределы РФ, принадлежащий ему Toyota Land Cruiser 200 был сначала ограничен в действиях по регистрации, а затем и вовсе арестован. В момент ареста автомобилем управляло третье лицо, утверждавшее, что приобрело транспорт у должника. Кроме того, для побуждения должника на оплату долга аресту были подвергнуты и швейцарские часы должника марки Audemars Piguet.
Если в ближайшее время должник не приступит к погашению задолженности, имущество будет передано на оценку и реализацию.
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