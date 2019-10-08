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В Челябинской области сотрудников инспекции труда подозревают в получении взяток на сумму в 1 млн рублей

8 октябрь 2019 (14:35)

УрБК, Челябинск, 08.10.2019. В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников региональной Государственной инспекции труда. Они подозреваются в получении взятки на сумму более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

Также уголовное дело возбуждено в отношении двух представителей коммерческих организаций, подозреваемых в даче взятки.

С 2013 по 2018 год сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области лично получили взятки в виде денег в сумме более 1 млн руб. за то, что будут заставлять руководителей фирм и частных предпринимателей заключать с ними договора на обучение и проверку знаний, а также за общее покровительство.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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