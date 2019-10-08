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Жителя Краснотурьинска задержали за хищение 28 километров проводов воздушной линии связи

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Серов задержали жителя Краснотурьинска, срезавшего 28 км проводов воздушной линии связи на перегоне «Красный Железняк — Воронцовка», расположенном в нескольких км от Краснотурьинска. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



Транспортным полицейским мужчина пояснил, что в период с июня по сентябрь текущего года дважды совершал хищение. Он подъезжал к нерабочей линии воздушной связи на личном автомобиле и с помощью ножниц по металлу срезал провода с опор. Затем грузил похищенное в автомобиль и продавал жителям Краснотурьинска.



Всего злоумышленником было похищено проводов общим весом 2 тыс. 560 кг. Ущерб, причиненный собственнику, составил около 7 тыс. руб.



По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

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