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Жителя Краснотурьинска задержали за хищение 28 километров проводов воздушной линии связи
8 октябрь 2019 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Серов задержали жителя Краснотурьинска, срезавшего 28 км проводов воздушной линии связи на перегоне «Красный Железняк — Воронцовка», расположенном в нескольких км от Краснотурьинска. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.
Транспортным полицейским мужчина пояснил, что в период с июня по сентябрь текущего года дважды совершал хищение. Он подъезжал к нерабочей линии воздушной связи на личном автомобиле и с помощью ножниц по металлу срезал провода с опор. Затем грузил похищенное в автомобиль и продавал жителям Краснотурьинска.
Всего злоумышленником было похищено проводов общим весом 2 тыс. 560 кг. Ущерб, причиненный собственнику, составил около 7 тыс. руб.
По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
Транспортным полицейским мужчина пояснил, что в период с июня по сентябрь текущего года дважды совершал хищение. Он подъезжал к нерабочей линии воздушной связи на личном автомобиле и с помощью ножниц по металлу срезал провода с опор. Затем грузил похищенное в автомобиль и продавал жителям Краснотурьинска.
Всего злоумышленником было похищено проводов общим весом 2 тыс. 560 кг. Ущерб, причиненный собственнику, составил около 7 тыс. руб.
По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».
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