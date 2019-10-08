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В Екатеринбурге ставки по налогу на имущество физлиц рассчитают по кадастровой стоимости жилья

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. До конца 2019 года в Екатеринбурге будут пересмотрены ставки по налогу на имущество физических лиц. Ее предлагается начислять, исходя из кадастровой стоимости недвижимости.



Как сообщила сегодня на информационном часе в городской думе Екатеринбурга замглавы города Марина Андрусь, муниципальные власти рассматривают варианты установления дифференцированной ставки для жителей — от 0,1% до 0,3%.



По ее словам, размер будет устанавливаться исходя из стоимости жилья — дорогая недвижимость будет облагаться большим налогом. Так, жилье дороже 6 млн руб. предлагают облагать ставкой 0,3%. Снизить нежелательный финансовый эффект для населения власти Екатеринбурга предлагают за счет налоговых вычетов и налоговых льгот.



Несмотря на это часть депутатов выразила озабоченность, что для отдельных категорий горожан размер налога «вырастет в разы», а председатель гордумы Игорь Володин предложил депутатам проконсультироваться с экспертами.



«Вопрос серьезный и глобальный. Мы не можем отдать эту сферу на откуп, поэтому скоропалительно решение выносить не станем. Документ сырой, будем его корректировать. Нельзя допустить рост платежей для населения из-за перехода на кадастровую стоимость», — заявил Игорь Володин.

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