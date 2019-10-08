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Счетная палата предложила изменить систему господдержки российского кинематографа

УрБК, Москва, 08.10.2019. Счетная палата предложила изменить систему господдержки российского кинематографа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Как показала проверка Счетной палаты, стратегических документов федерального уровня по этому вопросу до сих пор нет, а указанные в стратегии задачи недостаточны. В области кинематографии есть всего один показатель: «доля фильмов российского производства в общем объеме». Предлагается разработать документ, позволяющий дать комплексную оценку состояния отечественной киноотрасли.



Также, по мнению аудиторов, необходимо прописать механизмы по привлечению внебюджетных средств и внимания зарубежных зрителей и прокатчиков.



Кроме того, Счетная палата предложила Министерству культуры пересмотреть структуру экспертных советов, в которые ранее входили только представители киносообщества. Также в механизме отбора заявок не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. Например, не учитывается успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе.



В Министерстве культуры, в свою очередь, с выводами Счетной палаты согласились.

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