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В Екатеринбурге продлили закрытие переезда через реку Патрушиху

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В Екатеринбурге на стыке улиц Европейской и Мостовой продлили закрытие переезда через реку Патрушиху. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.



Перекрытия продлятся до 1 ноября 2019 года, в связи с продолжением работ по ремонту искусственного дорожного сооружения.



Автомобильный транспорт, в том числе автобусы маршрутов № 018 и № 50, на время проведения работ направляется в объезд — по улицам Узорной, Исторической, Городской.

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