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Суд отказал в УДО бывшему чиновнику администрации Магнитогорска, осужденному за взятки
8 октябрь 2019 (12:38)
УрБК, Челябинск, 08.10.2019. Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему начальником управления муниципального заказа администрации Магнитогорска Никите Власову, осужденному за взятки в размере более 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В апреле 2016 года Никита Власов осужден за то, что с апреля по июль 2015 года получил взятки от представителя коммерческой организации за способствование в обеспечении побед в конкурсах на поставку продуктов в муниципальные образовательные учреждения. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы со штрафом 5 млн руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
«Прокурор указал, что поведение осужденного в период отбывания наказания не свидетельствовало о его примерном поведении, он трижды получал взыскания, что в совокупности с непринятием мер к погашению штрафа (из 4,5 млн руб. погашено 4,8 тыс. руб.) не создавало оснований к условно-досрочному освобождению», — говорится в сообщении.
Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника. Решение суда не вступило в законную силу.
В апреле 2016 года Никита Власов осужден за то, что с апреля по июль 2015 года получил взятки от представителя коммерческой организации за способствование в обеспечении побед в конкурсах на поставку продуктов в муниципальные образовательные учреждения. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы со штрафом 5 млн руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
«Прокурор указал, что поведение осужденного в период отбывания наказания не свидетельствовало о его примерном поведении, он трижды получал взыскания, что в совокупности с непринятием мер к погашению штрафа (из 4,5 млн руб. погашено 4,8 тыс. руб.) не создавало оснований к условно-досрочному освобождению», — говорится в сообщении.
Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника. Решение суда не вступило в законную силу.
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