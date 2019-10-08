Новости дня

Суд отказал в УДО бывшему чиновнику администрации Магнитогорска, осужденному за взятки

УрБК, Челябинск, 08.10.2019. Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему начальником управления муниципального заказа администрации Магнитогорска Никите Власову, осужденному за взятки в размере более 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



В апреле 2016 года Никита Власов осужден за то, что с апреля по июль 2015 года получил взятки от представителя коммерческой организации за способствование в обеспечении побед в конкурсах на поставку продуктов в муниципальные образовательные учреждения. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы со штрафом 5 млн руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.



«Прокурор указал, что поведение осужденного в период отбывания наказания не свидетельствовало о его примерном поведении, он трижды получал взыскания, что в совокупности с непринятием мер к погашению штрафа (из 4,5 млн руб. погашено 4,8 тыс. руб.) не создавало оснований к условно-досрочному освобождению», — говорится в сообщении.



Суд вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника. Решение суда не вступило в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:38</span><br /><strong>Суд отказал в УДО бывшему чиновнику администрации Магнитогорска, осужденному за взятки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 08.10.2019. Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему начальником управления муниципального заказа администрации Магнитогорска Никите Власову, осужденному за взятки в размере более 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090435-sud-otkazal-v-udo-byvshemu-chinovniku-administracii-magnitogorska-osuzhdennomu-za-vzyatki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: