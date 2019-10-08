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Нелегальный рынок такси в РФ вырос на 35%
8 октябрь 2019 (11:32)
УрБК, Москва, 08.10.2019. В России объем нелегального рынка такси в денежном выражении вырос на 35% — c 75 млрд руб. в 2017 году до 101 млрд руб. в 2019 году и составляет не менее 12% от общего объема рынка такси. Соответствующие данные опубликованы в исследовании Аналитического центра при правительстве России.
«В 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах более 50% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки. Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей: в ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности являются таксомоторные перевозки, значимо превышает число разрешений, выданных ИП», — говорится в исследовании.
В целом в России наблюдается рост среднего дохода таксистов: с 2017 года он увеличился более чем в полтора раза и достигает 63 тыс. руб. в месяц в 2019. При этом в 2018 году резкое увеличение доходов водителей — почти в два раза — произошло в крупных городах: в миллионниках ежемесячный доход вырос с 35 тыс. руб. в 2017 до 63 тыс. руб. в 2018, в городах с населением более 500 тыс. человек — с 24 до 47 тыс. руб.
Согласно проведенному исследованию, после периода бурного роста в 2015-2017 годах рынок такси перешел в фазу стабильного развития, объем рынка в денежном выражении составил 671 млрд руб. в 2018 году и по прогнозам достигнет 709 млрд руб. в 2019 году.
«В 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах более 50% поездок на такси совершаются водителями без разрешений на таксомоторные перевозки. Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей: в ряде регионов число ИП, для которых основным видом деятельности являются таксомоторные перевозки, значимо превышает число разрешений, выданных ИП», — говорится в исследовании.
В целом в России наблюдается рост среднего дохода таксистов: с 2017 года он увеличился более чем в полтора раза и достигает 63 тыс. руб. в месяц в 2019. При этом в 2018 году резкое увеличение доходов водителей — почти в два раза — произошло в крупных городах: в миллионниках ежемесячный доход вырос с 35 тыс. руб. в 2017 до 63 тыс. руб. в 2018, в городах с населением более 500 тыс. человек — с 24 до 47 тыс. руб.
Согласно проведенному исследованию, после периода бурного роста в 2015-2017 годах рынок такси перешел в фазу стабильного развития, объем рынка в денежном выражении составил 671 млрд руб. в 2018 году и по прогнозам достигнет 709 млрд руб. в 2019 году.
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