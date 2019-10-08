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В суд направлено уголовное дело по обвинению в мошенничестве председателя думы Сысертского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения» и части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».



По версии следствия, обвиняемый в отдельные дни в октябре и ноябре 2017 года находился за пределами территории Российской Федерации. Это было не связано с его служебными полномочиями. Кроме того, он покинул свое рабочее место без оформления и предоставления уважительной причины.



После этого он утвердил два табеля, содержащие заведомо ложные сведения о полной отработке им рабочего времени за указанные месяцы, в том числе за периоды его отсутствия на рабочем месте. Также обвиняемый утвердил четыре платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за октябрь и ноябрь 2017 года. В итоге ему выплатили зарплату в размере 53 тыс. руб.



Таким образом, обвиняемый причинил бюджету муниципального образования Сысертского городского округа Свердловской области материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.

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