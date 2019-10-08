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В Магнитогорске состоялась открытая презентация проекта ММК «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 08.10.2019. В Магнитогорске состоялась открытая презентация масштабного проекта «Притяжение», который реализуется по инициативе председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В мероприятии приняли участие представители СМИ, общественных организаций, предприниматели и жители города.



«Уникальный в масштабах страны проект по преобразованию городского пространства планируется реализовать на землях, принадлежащих ММК. Площадь многофункционального парка составит 400 гектаров. Прямо здесь, на территории будущей застройки, и была проведена презентация «Притяжения». Руководитель проекта Максим Ясько и директор ООО «Территория Притяжения» Руслан Новицкий рассказали собравшимся об истории возникновения проекта, о функциональных особенностях будущих объектов, планах строительства и новых возможностях территории освоения», — говорится в сообщении.



Как рассказал Максим Ясько, для реализации проекта в конце 2017 года была создана проектная группа, в которую вошли специалисты комбината, организаций Группы ММК, городской администрации, Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова.



В 2018 году участники проекта провели научные исследования, градостроительные изыскания, маркетинговые исследования и опросы горожан. В 2019 году на основе маркетинговой и градостроительной концепции осуществили ряд экологических исследований — в том числе почвы и грунта. В апреле нынешнего года состоялся конкурс по выбору генерального проектировщика, победителем конкурса стала немецкая компания «Обермайер Консульт». В июле был утвержден один из трех предложенных проектировщиками вариантов мастер-плана проекта.



«Проект ориентирован на создание в Магнитогорске комфортной городской среды качественно нового уровня. На первом этапе реализации проекта на площади более 220 гектаров будет создано ядро дальнейшего развития территории, где будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом и получать качественную медицинскую помощь. На территории освоения предполагается создание музейно-образовательного комплекса, спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра и благоустроенной парковой зоны, через которую пройдет «кольцо активностей» и будет создан искусственный водоем планируемой площадью 15 гектаров», — сообщили представители ММК.



Важной частью проекта станет благоустроенный пешеходный бульвар, который пройдет вдоль восточной стороны территории освоения и вдоль которого будут расположены основные капитальные объекты проекта.



В настоящее время ведутся проектные работы. В ближайшее время генеральный проектировщик представит для защиты эскизные решения основных зданий проекта. Уже сейчас ведется подготовка площадки под геологические изыскания. Строительные работы начнутся весной 2020 года. Первые объекты планируется сдать в 2022 году ко Дню металлурга: среди них — значительная часть парка, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром. Полностью завершить формирование ядра проекта планируется к 2025 году.

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