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Александр Новиков требует с бывшего замминистра экономики Свердловской области 126 млн рублей

8 октябрь 2019 (10:06)

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков потребовал с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова 126,5 млн руб. по договору займа за июль 2018 года. Об этом говорится в материалах арбитража.

«По условиям договора заемщик должен был выплатить займ до января 2019 года. Из-за неисполнения обязательств в установленный срок неустойка составила 76,5 млн руб.», — говорится в документе.

Напомним, что с иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.

Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».

В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михаила Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.

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