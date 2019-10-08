Новости дня

Александр Новиков требует с бывшего замминистра экономики Свердловской области 126 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков потребовал с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова 126,5 млн руб. по договору займа за июль 2018 года. Об этом говорится в материалах арбитража.



«По условиям договора заемщик должен был выплатить займ до января 2019 года. Из-за неисполнения обязательств в установленный срок неустойка составила 76,5 млн руб.», — говорится в документе.



Напомним, что с иском о банкротстве Михаила Шилиманова в феврале 2019 года обратился в суд художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков. Сумма его требований составила 10 млн 258 тыс. руб.



Ранее они выступали партнерами в ряде строительных проектов, в числе которых долгострои ЖК «Соловьи», ЖК «Бухта Квинс». В связи с последним из них предприниматели стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».



В декабре 2018 года Александр Новиков выиграл суд у Михаила Шилиманова. Он требовал вернуть средства, выделенные на завершение строительства «Бухты Квинс» и присвоенные партнером.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:06</span><br /><strong>Александр Новиков требует с бывшего замминистра экономики Свердловской области 126 млн рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков потребовал с бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова 126,5 млн руб. по договору займа за июль 2018 года. Об этом говорится в материалах арбитража.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090426-aleksandr-novikov-trebuet-s-byvshego-zamministra-ekonomiki-sverdlovskoy-oblasti-126-mln-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: