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Выявлена дополнительная продажа 5 тыс. записей о клиентах сотрудником Сбербанка
8 октябрь 2019 (09:25)
УрБК, Москва, 08.10.2019. В Сбербанке завершено внутреннее расследование. На официальном сайте кредитной организации сообщается о том, что один из ее сотрудников продал клиентскую базу, содержащую 5 тыс. записей, злоумышленникам.
Сообщается также, что украденные сведения изъяты, а доказательства этого факта зафиксированы правоохранительными органами. По опубликованной информации, факт продажи записей клиентов был совершен сотрудником банка в конце сентября в теневом Интернете.
Ранее УрБК писал о том, что в начале октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», которым оказался Сбербанк. Вскоре выяснилось, что информация о клиентах похищена из уральского филиала. Теперь данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
Сообщается также, что украденные сведения изъяты, а доказательства этого факта зафиксированы правоохранительными органами. По опубликованной информации, факт продажи записей клиентов был совершен сотрудником банка в конце сентября в теневом Интернете.
Ранее УрБК писал о том, что в начале октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», которым оказался Сбербанк. Вскоре выяснилось, что информация о клиентах похищена из уральского филиала. Теперь данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.
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