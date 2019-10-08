Новости дня

Порядка 60% жителей Екатеринбурга прогнозируют рост цен на жилье

8 октябрь 2019 (09:02)

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. Порядка 60% опрошенных жителей Екатеринбурга прогнозируют рост цен на жилье. Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.

13% горожан прогнозируют снижение цен. Остальные 27% считают, что стоимость квартир в уральской столице не изменится.

В целом по России 42% опрошенных граждан прогнозирует рост цен на жилье, 17% — снижение.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: